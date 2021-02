Premier League | Wenger chiude i giochi per il titolo | “Liverpool fuori dalla lotta Troppo distacco dal City”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Manchestersi appresta a trionfare in. Non lo dice apertamente ma le sue parole fanno capire come le rivali dei Citizens,su tutte, siano ormai. Arsenenon ha dubbi e parlando a beIN Sports, dà per "spacciata" la squadra allenata da Jurgen Klopp.: "distante per pensare al"caption id="attachment 1063253" align="alignnone" width="563"Klopp (getty images)/captionTroppi i punti di vantaggio del Manchester, almeno quelli sul. Per, i Reds sonodaiper la ...

Ma mentre in Premier League c'è tempo per conquistare una delle prime quattro piazze, in Champions non ... Tre trasferte non impossibili per le italiane impegnate in Europa. Il Milan, reduce dall'... Il Liverpool crolla ancora nella 24esima giornata di Premier League. I Reds hanno perso nel big match di questo weekend contro il Leicester, che ha conquistato una meritata vittoria per 3 - 1. Le Foxes hanno rimontato dopo il vantaggio iniziale di ...