Premier League | il City vince e va in fuga Pari United | Leicester secondo

(Di martedì 16 febbraio 2021) Calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. fonte foto https://www.facebook.com/, i risultati della ventiquattresima giornata Continua il momento difficile del Liverpool. Nella prima sfida della ventitreesima giornata i Reds perdono 3-1 in casa dele mettono a rischio il quarto posto. Nella seconda sfida di giornata colpo del Burnley in casa del Crystal Palace.a reti bianche tra Bighton e Aston Villa. Ilbatte 3-0 ...

Vincono Chelsea e West Ham e il Liverpool scivola addirittura al sesto posto ( la classifica ). La 24ª giornata disi conclude con i successi delle due squadre londinesi che rendono ancora più evidente la crisi dei Reds, al momento persino fuori dall'Europa. VOLANO LE LONDINESI ? La serata è stata ...Niente pausa A peggiorare la situazione ci sono anche i cattivi risultati dei Reds, che insono lontani ben 13 punti dal Manchester City capolista. La conferma del titolo conquistato ...Il Chelsea di Tuchel continua a vincere e convincere. La squadra londinese torna con vigore nella lotta per un posto in Champions League.Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-Newcastle 2-0, match valido per la ventiquattresima giornata di Premier League 2020/2021. A Stamford Bridge i Blues vincono grazie ai gol di Giroud e Wer ...