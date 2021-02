Prada Cup | Luna Rossa | nuovi foil in arrivo? Max Sirena annuncia novità sulla barca

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha brillato di luce propria nel weekend appena trascorso nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha vinto tutte le regate disputate contro Ineos Uk. L’imzione italiana ha dominato in lungo e in largo, imponendosi con grandissima disinvoltura e involandosi sul 4-0 nella Finale dellaCup. La flotta guidata a terra dallo skipper Maxha giganteggiato sotto ogni punto di vista: a livello tecnico per la qualità deie dell’albero modificato oltre che delle vele, a livello tattico per la lettura del campo di regata e per l’interpretazione di tutte le fasi di gara, a livello psicologico per come ha saputo rispondere ai rivali dopo due settimane di calunnie ricevute da Ben Ainslie e dalla stampa britannica....