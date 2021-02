Prada Cup, Luna Rossa e Ineos possono cambiare solo le vele! Quante ne possono usare? Il regolamento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Luna Rossa ha surclassato Ineos Uk nelle prime quattro regate della Finale di Prada Cup. L’imbarcazione italiana ha giganteggiato nella baia di Auckland e ha sempre avuto la meglio sull’equipaggio britannico, portandosi sul 4-0 in questa serie conclusiva che mette in palio il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I ragazzi di Max Sirena hanno dimostrato un’enorme competitività, dovuta anche alle novità tecniche adottate in vista di questo confronto con Ben Ainslie e compagni: nuovi foil, un albero modificato, delle nuove vele hanno indubbiamente arrecato vantaggi a Team Prada Pirelli. Non si sa ancora esattamente quando si ritornerà in acqua (ad Auckland vige un lockdown di 72 ore, le regate di mercoledì sono state rinviate a data da destinarsi), ma una cosa è certa: ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha surclassatoUk nelle prime quattro regate della Finale diCup. L’imbarcazione italiana ha giganteggiato nella baia di Auckland e ha sempre avuto la meglio sull’equipaggio britannico, portandosi sul 4-0 in questa serie conclusiva che mette in palio il diritto di sfidare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I ragazzi di Max Sirena hanno dimostrato un’enorme competitività, dovuta anche alle novità tecniche adottate in vista di questo confronto con Ben Ainslie e compagni: nuovi foil, un albero modificato, delle nuove vele hanno indubbiamente arrecato vantaggi a TeamPirelli. Non si sa ancora esattamente quando si ritornerà in acqua (ad Auckland vige un lockdown di 72 ore, le regate di mercoledì sono state rinviate a data da destinarsi), ma una cosa è certa: ...

