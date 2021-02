"Poveracce, pure in gravidanza?". Belen Rodriguez, sfogo brutale: chi la ricopre di insulti beceri (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ma io dico, pure davanti a una gravidanza si può essere così Poveracce?”. Belen Rodriguez si è sfogata e ha risposto per le rime ai soliti leoni da tastiera che la insultano, mostrandosi privi di alcun tipo di umanità e sensibilità. La showgirl argentina ha da poco confermato di essere in dolce attesa del nuovo compagno Antonino Spinalbese, confermando le voci che erano circolate con insistenza negli ultimi mesi. Ormai la Rodriguez ci ha fatto il callo agli insulti dei social, ma non per questo è disposta sempre a sopportarli, soprattutto in una situazione del genere. Belen è infatti al quinto mese di gravidanza e intanto deve leggere attacchi davvero pesanti, soprattutto da parte di chi la critica per aver trovato subito un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ma io dico,davanti a unasi può essere così?”.si è sfogata e ha risposto per le rime ai soliti leoni da tastiera che la insultano, mostrandosi privi di alcun tipo di umanità e sensibilità. La showgirl argentina ha da poco confermato di essere in dolce attesa del nuovo compagno Antonino Spinalbese, confermando le voci che erano circolate con insistenza negli ultimi mesi. Ormai laci ha fatto il callo aglidei social, ma non per questo è disposta sempre a sopportarli, soprattutto in una situazione del genere.è infatti al quinto mese die intanto deve leggere attacchi davvero pesanti, soprattutto da parte di chi la critica per aver trovato subito un ...

