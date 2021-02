Porto Juventus probabili formazioni | c’è McKennie | sorpresa Dybala

(Di lunedì 15 febbraio 2021)– Torna la Champions League. Dopo la pessima figura in campionato contro il Napoli, lacerca riscatto in campo europeo. Ancora brucia l’eliminazione dello scorso anno contro il Lione, dunque i bianconeri devono superare lo scoglio degli ottavi. Ronaldo e compagni, mercoledì 17, sfideranno ilingallo. Pirlo ha già in mente l’11 titolare, anche perchè diverse assenze costringono il tecnico a ricorrere ai ripari., chi gioca Andrea Pirlo non recupera Arthur e schiera in mezzo al campo la coppia Bentancur-Rabiot, con Chiesa esugli esterni. In difesa Bonucci potrebbe recuperare per ...

JuventusTV : 16 maggio 1984 ?? Quel primo #PortoJuve che valse la Coppa delle Coppe. ?? Riviviamo insieme la magica notte di Bas… - SkySport : Torna la Champions su Sky Sport: Porto-Juventus sulle note dei Foo Fighters. VIDEO - TuttoMercatoWeb : Juventus, lesione al bicipite per Cuadrado: salta il Porto. Dybala e Ramsey vicini al rientro - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: La prima volta della Juve a Oporto! ?? Vi ricordate data e risultato, bianconeri? ?? Scoprite le risposte guardando il mat… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Latorna in campo per preparare la sfida al. Novità dall'allenamento su Dybala e Ramsey per ...Ancora un allenamento mattutino dellain vista della ripresa della Champions League che per i bianconeri avverrà mercoledì prossimo alle 21 all'Estadio do Dragao contro il. Dopo la seduta a gruppi di ieri, oggi la squadra ...PORTO JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI – Torna la Champions League. Dopo la pessima figura in campionato contro il Napoli, la Juventus cerca riscatto in campo europeo. Ancora brucia l’eliminazione dello ...La Juventus mercoledì affronterà il Porto di Sergio Conceiçao: il suo ex compagno, Marco Ballotta, presenta le insidie della sfida ...