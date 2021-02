Porto-Juventus | Pirlo recupera i pezzi | importante ritorno in vista

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Archiviata la deludente sconfitta di Napoli, per laè giunto il momento di pensare alla partita contro ildegli ottavi di finale di Champions League. Sulla carta si tratta di un’avversaria abbordabile, che però non dovrebbe essere sottovalutata, come capitato nelle due scorse edizioni della Coppa dalle grandi orecchie. LEGGI ANCHE: Calciomercato, c'è Dragusin nella difesa del futuro La sfida contro i lusitani è resa ancor più complicata dall’emergenza infortuni che Andreadovrà fronteggiare nel corso dei prossimi giorni o settimane. Sarà moltoper lariuscire a trovare una buona coesione di gruppo, al fine di superare anche questo momento di difficoltà. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Milan: accordo ...

L'atteggiamento polemico del tecnico dopo Napoli tradisce uno stato emotivo particolare a due giorni dalla gara da non fallire, quella con ilin ...La partita contro ilsi avvicina e Andrea Pirlo dovrà fare i conti con assenze decisamente pesanti in vista dell'impegno di Champions League: ecco tutti i dettagli Lanon ha il tempo di leccarsi le ferite ...(ANSA) – ROMA, 15 FEB – Carlos Del Cerro Grande arbitrerà l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus, in programma mercoledì (alle 21) nello stadio Do Dragao di Porto. Lo ...È emergenza in casa Juventus in vista del ritorno della Champions League. Contro il Porto, come spiega il Corriere dello Sport, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Cuadrado, che ...