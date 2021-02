Porto-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Juventus di Andrea Pirlo si prepara per affrontare la trasferta contro il Porto nel match valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico dell”Estadio do Dragão di OPorto. I bianconeri, qualificatisi come primi nel girone davanti al Barcellona, hanno sconfitto comodamente Ferencvaros e Dynamo Kiev. Pirlo alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa martedì 16 febbraio alle ore 14:30, per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladi Andreasi prepara per affrontare la trasferta contro ilnel match valevole per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 21 nel palcoscenico dell”Estadio do Dragão di O. I bianconeri, qualificatisi come primi nel girone davanti al Barcellona, hanno sconfitto comodamente Ferencvaros e Dynamo Kiev.alla vigilia della gara, parlerà nella classicamartedì 16 febbraio alle ore 14:30, per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

DiMarzio : #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - JuventusTV : 16 maggio 1984 ?? Quel primo #PortoJuve che valse la Coppa delle Coppe. ?? Riviviamo insieme la magica notte di Bas… - SkySport : Torna la Champions su Sky Sport: Porto-Juventus sulle note dei Foo Fighters. VIDEO - Danielee1899 : RT @supersonico1986: Iniziano le settimane europee per le italiane. Il programma: Porto-Juventus Lazio-Bayern Atalanta-Real Madrid Stella… - 1987_Lorenza : RT @MileTrecarichi: E comunque lo dico chiaro: contro il Porto #deligt deve giocare, non mi interessa al posto chi o insieme a chi, ma deve… -