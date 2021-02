Porto-Juventus in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Champions League 2020/2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Porto-Juventus si affrontano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Le due compagini si affrontano sul campo del Do Dragao, calcio d’inizio in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00. Un incontro fondamentale per l’inizio dell’avventura degli uomini di Pirlo nella fase ad eliminazione diretta. Non è prevista alcuna diretta tv in chiaro dell’incontro dei bianconeri, i tifosi della Vecchia Signora potranno quindi vedere il match solo in esclusiva su Sky Sport oltre che in diretta streaming grazie a Sky Go. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con pagelle, highlights, moviole, video e tanto altro ancora. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021)si affrontano nell’andata degli ottavi di finale della. Le due compagini si affrontano sul campo del Do Dragao, calcio d’inizio in programma mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00. Un incontro fondamentale per l’inizio dell’avventura degli uomini di Pirlo nella fase ad eliminazione. Non è prevista alcunatv indell’incontro dei bianconeri, i tifosi della Vecchia Signora potranno quindi vedere il match solo in esclusiva su Sky Sport oltre che ingrazie a Sky Go. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con pagelle, highlights, moviole, video e tanto altro ancora. SportFace.

