Porto-Juventus, Champions League: programma, orario, tv, probabili formazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Champions League di calcio 2021 è ponta a riprendere a pieno regime, e tra le sfide in programma spicca quella che vedrà la Juventus opposta al Porto, nella sfida di andata degli ottavi di finale, già fondamentale per il passaggio del turno e l’ingresso tra le migliori otto della competizioni. La sfida si svolgerà dunque questo mercoledì, 17 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso l’Estádio do Dragão, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno, numero 201, oltre a Sky Sport 252, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. programma Porto-Juventus Champions League calcio 2021 Mercoledì 17 ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladi calcio 2021 è ponta a riprendere a pieno regime, e tra le sfide inspicca quella che vedrà laopposta al, nella sfida di andata degli ottavi di finale, già fondamentale per il passaggio del turno e l’ingresso tra le migliori otto della competizioni. La sfida si svolgerà dunque questo mercoledì, 17 febbraio 2021, con fischio d’inizio alle ore 21, presso l’Estádio do Dragão, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Uno, numero 201, oltre a Sky Sport 252, mentre non mancherà inoltre la trasmissione streaming, attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv.calcio 2021 Mercoledì 17 ...

SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - forumJuventus : CT: 'Pirlo fa posto a Dybala. L’argentino punta la sfida con il Porto e ritroverà una Juventus tatticamente più ada… - CalcioIN : Porto-Juventus (andata Ottavi Champions) diretta streaming: in chiaro su Canale 5? - NotizieIN : Porto-Juventus (andata Ottavi Champions) diretta streaming: in chiaro su Canale 5? - gemin_steven98 : RT @SkySport: ?? TORNA LA CHAMPIONS LEAGUE ?? Sulle note di #LoveDiesYoung Dei @foofighters #MedicineAtMidnight ? PORTO ?? JUVENTUS Mercoledì… -