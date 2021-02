Porto Juve | un atteso ritorno tra i convocati per la Champions?

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Ultime notizie in vista della sfida degli ottavi di finale Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la speranza di Andrea Pirlo è quella di riavere Paulo Dybala per la partita di mercoledì contro il. L’argentino è ancora ai box per l’infortunio al ginocchio rimediato il 10 gennaio con il Sassuolo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Dybala dovrebbe allenarsi per la prima volta con la squadra oggi, e la previsione dicono panchina con ile magari qualche minuto, se necessario. Altrimenti, un tranquillo rientro lunedì prossimo col Crotone. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : [Goal] Juve, Cuadrado salterà le sfide con Porto e Crotone ? - romeoagresti : #Juve: la situazione infortunati ?? ?? #Dybala verso la convocazione con il Porto ?? #Ramsey out con il Napoli ??… - junews24com : Bonucci e lo 'sgabello' in Porto-Juve: ecco cos'era successo nel 2017 - - Boboj29 : Arribaarriba la Champions Domani succulento Barcellona-PSG Mercoledi un tosto Porto-Juventus Come ci arriva la J… - junews24com : Ultimissime Juve 14 febbraio: testa al Porto, gli aggiornamenti su Cuadrado -

...Roma che precedono i bianconeri in classifica (con una gara in più) anche Napoli (che come la... Mercoledì in Champions colservirà di più, e non solo da parte di CR7, per mettere le mani sui ...... che allo stadio do Dragao sarà ricevuta con i dovuti onori daldi Sergio Conceicao - ... Ladi Allegri, al confronto, era probabilmente il Real Madrid di Puskas e Di Stefano - va detto. E ...Tony Damascelli parla della situazione in casa Juve nel suo editoriale per Il Giornale: "(....) Chi non trova spiegazione logica è la Juventus, o meglio la si potrebbe ritrovare ...e dei bianconeri in Champions (mercoledì 17 in casa del Porto) potrebbero lasciare scorie in campionato. Dai 50 dell’Inter ai 40 di Atalanta, Lazio e Napoli passando per i 49 del Milan, i 43 della ...