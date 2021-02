“Porto ancora le cicatrici”, il dramma mai raccontato di Gemma Galgani (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rivelazione shock di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama di Torino ha ammesso che una cosa del genere non le era mai capitata prima. Trono Over: Gemma Galgani e i suoi tumulti d’amore Gemma Galgani è di certo una delle dame del dating show più chiacchierate. Le sue tormentate ed avvincenti storie d’amore appassionano il pubblico del programma che seguono con interesse il talk, soprattutto per le sue vicende affettive. Ma ripercorriamo brevemente il percorso della dama all’interno del Trono Over. Gemma Galgani entra a far parte del Trono Over anni fa, quando con fare gentile e sobrio si presenta al pubblico ed esplicita la sua volontà di mettersi in gioco e trovare l’amore vero. E’ passato un bel po’ di tempo dai qual momento, ma ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rivelazione shock dia Uomini e Donne. La dama di Torino ha ammesso che una cosa del genere non le era mai capitata prima. Trono Over:e i suoi tumulti d’amoreè di certo una delle dame del dating show più chiacchierate. Le sue tormentate ed avvincenti storie d’amore appassionano il pubblico del programma che seguono con interesse il talk, soprattutto per le sue vicende affettive. Ma ripercorriamo brevemente il percorso della dama all’interno del Trono Over.entra a far parte del Trono Over anni fa, quando con fare gentile e sobrio si presenta al pubblico ed esplicita la sua volontà di mettersi in gioco e trovare l’amore vero. E’ passato un bel po’ di tempo dai qual momento, ma ...

RegPino : @guidotolomei Calma calma e se loro lo vincono e noi vinciamo, perché la squadra ha le possibilità e lo vediamo già… - michyeogvne : @mochangbin io ancora arrabbiata per quando d'estate ci hanno letteralmente portato il virus ERAVAMO COVID FREE e p… - PierpaoloFans : RT @jhahahzg: p:”so che è un momento difficile da vivere qua,ma io per te sono la tua ancora il tuo porto e cerco sempre di strapparti un s… - PierpaoloFans : RT @aleegriffin03: Pier: “non pensavo di innamorarmi in questo modo, so che è un momento difficile però io sono la tua ancora e il tuo port… - xxsaibaa : TI GIURO SE I TUOI FOLLOWERS ME STALKERANO ANCORA JE PORTO VIA ANCHE LE MUTANDE (DEMMERDA VISTI I LORO GUSTI) CHE SE PORTANO -