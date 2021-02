Porchietto Forza Italia | ' Basta con il Cts e il Ricciardi di turno | le scelte tornino alla politica'

Ultime Notizie dalla rete : Porchietto Forza

Globalist.it

di Antonello Sette Onorevole ClaudiaItalia è stata l'unicapolitica di centrodestra a non avere dubbi sulla necessità di un governo presieduto da Mario Draghi… E' vero. Noi - conferma la deputata di...NonostanteItalia continui a sostenere che non è ancora certo l'appoggio perché dovrà essere il tavolo nazionale ad archiviare la proposta azzurra della candidatura di Claudia, che ...La parlamentare berlusconiana già assessore al Lavoro della Regione Piemonte: "Uno l’abbiamo visto ieri, con una decisione ancora frutto della mala gestione precedente" ...Roma, 15 feb - "Ci ricorderemo a lungo la giornata di ieri, domenica 14 febbraio, in realtà non per San Valentino ma per l'ennesimo pasticcio che il ministro Speranza è riuscito a fare anche entrando ...