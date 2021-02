sportli26181512 : Pochettino punta il Barcellona: 'Il Psg può farcela anche senza Neymar': Il tecnico dei francesi alla vigilia della… - fisco24_info : Champions, Pochettino: 'Con Koeman il Barca si è evoluto': L'allenatore: 'Ma anche il PSG punta sempre a vincere qu… - elks_the : RT @RaiSport: ? #Calcio ?? #ChampionsLeague #Pochettino: 'Con #Koeman il #Barcellona si è evoluto' L'allenatore dei francesi: 'Ma anche il… - RaiSport : ? #Calcio ?? #ChampionsLeague #Pochettino: 'Con #Koeman il #Barcellona si è evoluto' L'allenatore dei francesi: 'M… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions, Pochettino: 'Con Koeman il Barca si è evoluto' L'allenatore: 'Ma anche il PSG punta sempre a vincere qualcosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino punta

si aspetta di vedere un Barça diverso da quello di inizio stagione, in cui l'impronta di Koeman è sempre più evidente. " Quando è arrivato Ronald, ho assistito all'intera evoluzione del .... Si gioca martedì 16 febbraio alle ore 21, la partita sarà trasmessa sia in chiaro che a ... Terzic risponde con il 4 - 2 - 3 - 1 basato sul cinismo di Haaland unicacon Brandt, Reus e ...Il tecnico dei francesi alla vigilia della sfida con i blaugrana: "Hanno giocatori fantastici... proprio come noi" ..."Affronteremo la partita con grande entusiasmo. Le squadre si equivalgono. Sarà interessante perché il Barça è migliorato negli ultimi mesi e il Paris ha ottime qualità. Saranno due match interessanti ...