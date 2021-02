Pierpaolo Pretelli organizza la cena di San Valentino per Giulia Salemi: è amore al GF Vip 5 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri sera, 14 febbraio, grandi dimostrazioni d’amore nella casa del Grande Fratello Vip 5. Proprio nel giorno di San Valentino, Pierpaolo Pretelli ha deciso di organizzare una romantica cena alla sua Giulia Salemi tra palloncini, rose e cibo preparato da lui. La gieffina era totalmente inconsapevole di quello che Pierpaolo stava organizzando perché distratta dalle amiche Dayane e Rosalinda, a conoscenza di tutto. Una volta pronto l’angolino speciale della casa, Giulia è stata chiamata da Pretelli, bendata dal fidanzato, prima di vedere la dolce sorpresa. Durante la cena non sono mancate dichiarazioni d’amore, per una serata decisamente speciale nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ieri sera, 14 febbraio, grandi dimostrazioni d’nella casa del Grande Fratello Vip 5. Proprio nel giorno di Sanha deciso dire una romanticaalla suatra palloncini, rose e cibo preparato da lui. La gieffina era totalmente inconsapevole di quello chestavando perché distratta dalle amiche Dayane e Rosalinda, a conoscenza di tutto. Una volta pronto l’angolino speciale della casa,è stata chiamata da, bendata dal fidanzato, prima di vedere la dolce sorpresa. Durante lanon sono mancate dichiarazioni d’, per una serata decisamente speciale nella ...

