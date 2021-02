Piazza Affari saluta con un rialzo il governo Draghi. Sterlina ai massimi dal 2018 sul dollaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) I listini continentali cercano di mettersi in scia ai record di Wall Street e Tokyo. Il progresso del greggio premia i titoli energetici, mentre restano indietro i settori più difensivi. La divisa britannica corre grazie ai progressi della campagna vaccinale e al dato sul Pil inglese del quarto trimestre. Spread in calo a 90 punti base, sale il petrolio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 febbraio 2021) I listini continentali cercano di mettersi in scia ai record di Wall Street e Tokyo. Il progresso del greggio premia i titoli energetici, mentre restano indietro i settori più difensivi. La divisa britannica corre grazie ai progressi della campagna vaccinale e al dato sul Pil inglese del quarto trimestre. Spread in calo a 90 punti base, sale il petrolio

scarci : Caffé Segafredo lascia Piazza Affari dopo quasi 6 anni. Forse ora scatta la caccia al private equity - finanza_online : Con la nascita del nuovo governo guidato dall’ex presidente Bce quali risvolti per le singole storie di Piazza Affa… - LinkaTv : E' iniziato TGR Piazza Affari su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Piazza Affari si conferma in rialzo a fine mattinata (Ftse Mib +0,8% circa), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi ormai… - positanonews : Spread a quota 90 punti base. Piazza Affari in rialzo -