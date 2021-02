Phisikk du role – Ministeri chiave | Brunetta e la Pa al tempo del Covid

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Stimo Renato, non solo per il suo pedigree politico, con ascendenze lib-lab, e la sua competenza che mischia esperienza istituzionale e accademia, ma anche per quella pervicacia, al limite della cazzimma napoletana (che per un uomo della laguna veneta non è proprio cosa abituale), che mette nell’azione, qualunque cosa faccia. Il suo ritorno al governo in quel dicastero che lo incistò nella memoria collettiva per la guerra ai “furbetti del cartellino”, è la prosecuzione di un lavoro interrotto 10 anni fa. La Pubblica amministrazione dieci anni dopo (e aldie del Recovery, che ne hanno moltiplicato la percezione di essenzialità) è una terra per molti aspetti incognita. Nell’immaginario del popolo italiano non è solo il Moloch mostruoso e dissipatore che umilia le nostre vite civili (qualche volta anche le vite tout ...