Petrolio a 60 dollari spinge le Borse, Milano chiude a +0,8%. Sterlina, top da 2018 sul dollaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) La corsa del greggio sostiene il settore energia, mentre l'operazione Universal di Vivendi spinge i media sulle Borse. La divisa britannica corre grazie ai progressi della campagna vaccinale e al dato sul Pil inglese del quarto trimestre. Spread in calo a 90 punti base Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 febbraio 2021) La corsa del greggio sostiene il settore energia, mentre l'operazione Universal di Vivendii media sulle. La divisa britannica corre grazie ai progressi della campagna vaccinale e al dato sul Pil inglese del quarto trimestre. Spread in calo a 90 punti base

ForexOnlineMeIt : Borsa: petrolio a 60 dollari spinge Europa, a Milano (+0,8%) sprint di Tenaris - PricePedia_it : Da inizio febbraio le quotazioni del #petrolio sono cresciute dell’11% e il prezzo in dollari è quasi al recupero t… - LucaGioanola : Secondo la Banca Mondiale per ogni milione di dollari investito nel settore delle energie fossili (petrolio e gas)… - IGItalia : ??? #IGNEWS Il prezzo del petrolio torna a sfiorare i 63$ al barile dopo molto tempo: le cause sono dovute alla geop… - AppostaMi : Distruggono il mondo e ci vogliono guadagnare sempre tantissimo (a 20$ al barile di certo non ci rimettevano) Bast… -