Pessime notizie alle visite mediche, contratto già firmato ma salta tutto: Amedeo Goria, un grosso caso a Mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una vera bomba, che siamo in grado di darvi prima dell'inizio dell'Isola dei Famosi. Amedeo Goria non partirà per il nuovo reality di Canale 5. Il famoso giornalista sportivo, che ha un passato glorioso in Rai dove ha raccontato Mondiali di calcio e sport di ogni tipo, non partirà per la nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Fermi tutti: l'indiscrezione, fondatissima, giunta alle nostre orecchie è un vero colpo. Il contratto di Goria era già stato firmato, ma il giornalista non avrebbe superato la visita medica. Mai come di questi tempi la Produzione richiede parametri perfetti prima della partenza per un reality molto difficile come L'Isola dei famosi. Ed allora cosa accadrà adesso? Sembra che si voglia rimpiazzare il prima possibile Goria, che ...

