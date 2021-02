Perché la Germania non si schiera con Francia e Grecia nella contesa per il Mediterraneo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La contesa per il Mediterraneo orientale continua ad allargarsi e vede un’Europa sempre più divisa al suo interno. Già nei mesi precedenti era emersa una forte spaccatura a livello comunitario sulla postura da adottare nei confronti di Ankara, con la Germania ben poco propensa a inasprire i rapporti con la Turchia e Francia e Grecia che chiedevano invece sanzioni ed embargo sulla vendita di armi. Proprio quest’ultimo tema è tornato recentemente alla ribalta e rischia di alimentare ulteriormente le divisioni tra i Paese dell’Unione. Nel corso di una conferenza online, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha ribadito le sue preoccupazioni circa la vendita da parte della società tedesca Thyssen di sei sottomarini U-214 alla Turchia. L’argomento era stato già discusso durante il Consiglio europeo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Laper ilorientale continua ad allargarsi e vede un’Europa sempre più divisa al suo interno. Già nei mesi precedenti era emersa una forte spaccatura a livello comunitario sulla postura da adottare nei confronti di Ankara, con laben poco propensa a inasprire i rapporti con la Turchia eche chiedevano invece sanzioni ed embargo sulla vendita di armi. Proprio quest’ultimo tema è tornato recentemente alla ribalta e rischia di alimentare ulteriormente le divisioni tra i Paese dell’Unione. Nel corso di una conferenza online, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha ribadito le sue preoccupazioni circa la vendita da parte della società tedesca Thyssen di sei sottomarini U-214 alla Turchia. L’argomento era stato già discusso durante il Consiglio europeo ...

Daniele_Manca : Germania, lockdown esteso fino al 7 marzo: perché Berlino fatica a domare il virus? (curiosamente stessi problemi i… - Scalelleide : @pellegrino_fra @itosettiMD_MBA @WRicciardi @CarloCalenda Germania, Australia, NZ, etc lo hanno fatto. Eppure i cas… - alfrig409 : #UE #Parlamento #Commissione #burocrazia Perché pure la #Germania sbuffa contro #Bruxelles sulle #condizionalità no… - mafaldina61 : RT @longagnani: Perché questa notizia non viene riportata dai media mainstream? Una notizia apparsa sul quotidiano tedesco Die Welt in Ge… - reguiloncf : Scusate ma la Germania da dove esce ora ahahah no perché gira voce che croccantino abbiamo un fandom tedesco che lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Germania Lockdown, Ricciardi: 'Un mese di chiusure, Draghi ci ascolti. Solo chi ha chiuso sta ripartendo'

... come sta facendo ora la Germania che sta reclutando personale a tutto spiano proprio per fare ... 'Non ci ha aiutato per niente perché il tracciamento tecnologico non l'abbiamo proprio fatto. Però se ...

Sci, stop di Speranza fino al 5 marzo. Giorgetti e Garavaglia: 'Ora più ristori'. Rivolta Regioni

...di questa e di altre varianti ha portato all'adozione di misure analoghe in Francia e in Germania'. ... la settimana precedente, meno rigido, perché aveva accolto con favore il protocollo di sicurezza ...

Professionisti e autonomi, ecco perché i nuovi aiuti non saranno più «stop & go» Il Sole 24 ORE ... come sta facendo ora lache sta reclutando personale a tutto spiano proprio per fare ... 'Non ci ha aiutato per nienteil tracciamento tecnologico non l'abbiamo proprio fatto. Però se ......di questa e di altre varianti ha portato all'adozione di misure analoghe in Francia e in'. ... la settimana precedente, meno rigido,aveva accolto con favore il protocollo di sicurezza ...