Perché il platino ha raggiunto quotazioni record in Borsa

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Il prezzo delhai massimi da sei anni nei giorni scorsi e proseguendo la sua salita ha sfiorato la soglia dei 1.300 dollari l’oncia. Secondo gli osservatori il mercato sta scommettendo sulla ripresa industriale del settore automobilistico dopo la pandemia, che dovrebbe far ripartire la domanda per il metallo prezioso, utilizzato in diverse componenti delle vetture, dai diesel a quelle più innovative. Tuttavia, oltre all’ottimismo sul mercato, ci sarebbero diversi altri motivi alla base della crescita proseguita fino a lunedì mattina, quando ha toccato i 1.298,90 dollari l’oncia, a cominciare dalla lotta alle emissioni. La commodity è stata scambiata finora come “sorella minore” del palladio, che è quotato a circa 2.400 dollari, ma entrambe sono utilizzate nei convertitori catalitici delle automobili e la disparità ...