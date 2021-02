Perché il ministro Speranza ha bloccato la riapertura degli impianti sciistici (Di lunedì 15 febbraio 2021) Niente sci fino al 5 marzo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emanato l'ordinanza di proroga della chiusura degli impianti sciistici a poche ore della riapertura inizialmente prevista per lunedì 15 febbraio. Il ministro ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio. Il provvedimento, spiega il ministero della Salute, «tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi». Nel comunicato con cui si annuncia lo stop alle ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Niente sci fino al 5 marzo. Ildella Salute, Roberto, ha emanato l'ordinanza di proroga della chiusuraa poche ore dellainizialmente prevista per lunedì 15 febbraio. Ilha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio. Il provvedimento, spiega il ministero della Salute, «tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall'Istituto Superiore di Sanità, attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante UK e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi». Nel comunicato con cui si annuncia lo stop alle ...

Linkiesta : Perché @BentivogliMarco dovrebbe fare il ministro dello Sviluppo Economico. Di @carmelopalma - laura01543163 : RT @strange_days_82: Perche' Draghi ha lasciato alla sanita' Speranza? Non e' bastato per l'Italia essere il primo paese per morti in Europ… - miglioman : RT @iacopo_melio: NO AL MINISTRO DELLA DISABILITÀ Stamani, su Repubblica, ricordo perché è altamente sbagliato avere un Ministro della Dis… - frankray88 : il ministro della sanità si chiama #Speranza perchè se si chiamava Pazienza rendeva troppo l'idea! - max_the_wicked : Da subito è iniziata la propaganda giornalistica e politica contro Speranza ma oggi è già andata in tilt perché il… -