Per Lozano distrazione di secondo grado al bicipite femorale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lozano e Ospina. Comunicato del Napoli: Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021)e Ospina. Comunicato del Napoli: Hirvinge David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami perhanno evidenziato unadialdestro. Per Ospinadi primoall’adduttore della coscia destra. L'articolo ilNapolista.

sechesi : Lozano che al 95', su una gamba sola, è lì a spazzarla nonostante il dolore sia tale da urlare ancor prima che il p… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - ZZiliani : A.A.A. Lettore attento capace di trovare un cenno al rigore non dato al #Napoli sullo 0-0 per il colpo col braccio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Lozano, distrazione di 2° grado al bicipite femorale destro, per Ospina distrazione di 1° grado all'addutt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Lozano, distrazione di 2° grado al bicipite femorale destro, per Ospina distrazione di 1° grado all'addutt… -