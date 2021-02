Per il governo Draghi il piano vaccinale è il battesimo del fuoco (Di lunedì 15 febbraio 2021) Euler-Hermes è una società di assicurazione del credito ed ha calcolato che per ogni euro investito in capacità vaccinale ne vengano risparmiati quattro. La riduzione delle chiusure crea ricchezza ed evita allo Stato l’erogazione a debito dei sussidi. L’Europa ha accumulato un ritardo nella campagna vaccinale di cinque settimane. Il conseguente perdurare delle misure restrittive ha prodotto un danno economico calcolato, sempre secondo lo studio di Euler-Hermes , in 90 miliardi. Se la velocità di vaccinazione mantiene questo passo, l’immunità di gregge si raggiunge solo a 2022 avanzato. E tuttavia se si vuole vaccinare il 70% della popolazione occorre moltiplicare per sei il ritmo di inoculazione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Euler-Hermes è una società di assicurazione del credito ed ha calcolato che per ogni euro investito in capacitàne vengano risparmiati quattro. La riduzione delle chiusure crea ricchezza ed evita allo Stato l’erogazione a debito dei sussidi. L’Europa ha accumulato un ritardo nella campagnadi cinque settimane. Il conseguente perdurare delle misure restrittive ha prodotto un danno economico calcolato, sempre secondo lo studio di Euler-Hermes , in 90 miliardi. Se la velocità di vaccinazione mantiene questo passo, l’immunità di gregge si raggiunge solo a 2022 avanzato. E tuttavia se si vuole vaccinare il 70% della popolazione occorre moltiplicare per sei il ritmo di inoculazione.

