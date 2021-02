Pensioni ultime notizie: Quota 41 col governo Draghi? Cosa cambia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Pensioni ultime notizie: molti lavoratori in procinto di andare in pensione, ma che non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere alle uscite anticipate odierne, guardano con timore al futuro e alle prospettive previdenziali che varerà il governo Draghi. La riforma Pensionistica sarà certamente tra i punti che il nuovo governo andrà a toccare: Quota 100 non sarà rimossa anzitempo, ma non sarà nemmeno rinnovata e questo è un dato di fatto. Il 31 dicembre 2021 sarà l’ultimo giorno per Quota 100, mentre dal 1° gennaio 2021 non è ancora noto quale misura andrà a sostituirla (le ipotesi sul tavolo sono ancora diverse, ma certamente più penalizzanti rispetto all’attuale anticipata). Ci si domanda poi Cosa ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 15 febbraio 2021): molti lavoratori in procinto di andare in pensione, ma che non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere alle uscite anticipate odierne, guardano con timore al futuro e alle prospettive previdenziali che varerà il. La riformastica sarà certamente tra i punti che il nuovoandrà a toccare:100 non sarà rimossa anzitempo, ma non sarà nemmeno rinnovata e questo è un dato di fatto. Il 31 dicembre 2021 sarà l’ultimo giorno per100, mentre dal 1° gennaio 2021 non è ancora noto quale misura andrà a sostituirla (le ipotesi sul tavolo sono ancora diverse, ma certamente più penalizzanti rispetto all’attuale anticipata). Ci si domanda poi...

