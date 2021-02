Pensiero del giorno – Insieme su Skype (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Salve, famiglia, siamo di nuovo qua!”. Mirko si affaccia sullo schermo del pc con il viso sorridente. Ha sempre donato buonumore a chi, nel tempo, è venuto in contatto con lui. Edith non c’è. E’ occupata a dipingere. Dopo aver lavorato da remoto, si rilassa con il suo hobby preferito. Appaiono su Skype la mamma Luisella e la sorella Sara. Luisella vuol sapere se il clima in terra scozzese permette al figlio di fare lunghe passeggiate. “Sì, mà, la nostra campagna è vasta e incontaminata; ci permette di stare all’aria aperta senza pericoli. Gente se ne vede poca”. Mirko si alza dal divano dal quale si connette con la famiglia e mostra, attraverso una finestra, il panorama che ha descritto. Nella zona in cui vive l’aria è calma, assolata, si notano alcuni alberi spogli e un piccolo specchio d’acqua. In lontananza, ondulazioni innevate. “Magnifico!” dice nonna Dora che, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Salve, famiglia, siamo di nuovo qua!”. Mirko si affaccia sullo schermo del pc con il viso sorridente. Ha sempre donato buonumore a chi, nel tempo, è venuto in contatto con lui. Edith non c’è. E’ occupata a dipingere. Dopo aver lavorato da remoto, si rilassa con il suo hobby preferito. Appaiono sula mamma Luisella e la sorella Sara. Luisella vuol sapere se il clima in terra scozzese permette al figlio di fare lunghe passeggiate. “Sì, mà, la nostra campagna è vasta e incontaminata; ci permette di stare all’aria aperta senza pericoli. Gente se ne vede poca”. Mirko si alza dal divano dal quale si connette con la famiglia e mostra, attraverso una finestra, il panorama che ha descritto. Nella zona in cui vive l’aria è calma, assolata, si notano alcuni alberi spogli e un piccolo specchio d’acqua. In lontananza, ondulazioni innevate. “Magnifico!” dice nonna Dora che, ...

