Pd | le donne escluse si lamentano? La verità è che nessuna di loro è in grado di fare il ministro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Eh già, possiamo capirle, lepiddine, rimaste orfane di ministeri, costrette per l'ennesima volta a guardare i maschietti prendersi il potere, mentredevono limitarsi ada spettatrici. Possiamo capirle soprattutto dopo le esternazioni di alcuni giorni fa di Nicola Zingaretti che assicurava di aver proposto a Mario Draghi le quote rosa durante il toto-ministri. «Abbiamo suggerito dei criteri per la squadra: qualità, pluralismo politico, differenza di genere», garantiva Zinga, prima di essere smentito dai fatti. E possiamo capirle, le piddine, dal momento che ilpartito, a parole, è quello che più si prodiga per la parità di genere, per promuovere il neo-femminismo e porre il faro sulla presunta discriminazione dellenella società. Ritrovarsidal ...

Parliamoci chiaro. L'unica soluzione possibile, per risolvere questo pasticciaccio brutto delledel Pddai ministeri è questa: e cioè che uno o meglio due capicorrente dem che hanno riconfermato il loro posto si dimettano, e lascino il posto ad una donna. Ad Andrea Orlando non si ...Roma - Si riunirà oggi la 'Conferenza delle democratiche', ledel Pddalla squadra di Governo messa su da Draghi per ribadire che così proprio non va. Al gentil sesso di sinistra non è proprio piaciuto quel tris di ministri maschi collezionato dai ...Parliamoci chiaro. L’unica soluzione possibile, per risolvere questo pasticciaccio brutto delle donne del Pd escluse dai ministeri è questa: e cioè che uno o meglio due capicorrente dem che hanno rico ...Governo Draghi, la conta delle donne ministro, conta affannosa e dolente da parte della corrente femminile del Pd.