Parma, D’Aversa a rischio dopo la sconfitta contro il Verona (Di martedì 16 febbraio 2021) Non se la sta di certo passando bene Roberto D’Aversa. Il tecnico del Parma ha collezionato solo un punto e due gol segnati nelle ultime sei partite in campionato e ora, dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, inizia ad essere a rischio a causa del suo rendimento. Le prossime saranno ore di riflessione ch potrebbero spingere la società anche a un nuovo cambio con il ritorno di Fabio Liverani per provare, anche con i nuovi acquisti effettuati in inverno, a invertire la rotta. Non è da escludere nemmeno la scelta di un altro tecnico. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Non se la sta di certo passando bene Roberto. Il tecnico delha collezionato solo un punto e due gol segnati nelle ultime sei partite in campionato e ora,lal’Hellas, inizia ad essere aa causa del suo rendimento. Le prossime saranno ore di riflessione ch potrebbero spingere la società anche a un nuovo cambio con il ritorno di Fabio Liverani per provare, anche con i nuovi acquisti effettuati in inverno, a invertire la rotta. Non è da escludere nemmeno la scelta di un altro tecnico. SportFace.

