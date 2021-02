Paris Saint-Germain, i convocati di Pochettino per il Barcellona. Assenti Neymar e Di Maria (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati per la supersfida di domani contro il Barcellona, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Recupera Marco Verratti, dopo il problema rimediato contro il Marsiglia per fallo di Payet. Si rivede anche Rafinha mentre sono Assenti per infortunio Bernat, Dagba, Di Maria e Neymar, più Pembélé che ha contratto il Covid-19. Di seguito la lista: Portieri: Letellier, Navas, RicoDifensori: Bakker, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, MarquinhosCentrocampisti: Danilo, Draxler, Herrera, Gueye, Michut, Paredes, Rafinha, VerrattiAttaccanti: Icardi, Kean, Mbappé, Sarabia Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tecnico del PSG, Mauricioha diramato la lista deiper la supersfida di domani contro il, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Recupera Marco Verratti, dopo il problema rimediato contro il Marsiglia per fallo di Payet. Si rivede anche Rafinha mentre sonoper infortunio Bernat, Dagba, Di, più Pembélé che ha contratto il Covid-19. Di seguito la lista: Portieri: Letellier, Navas, RicoDifensori: Bakker, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, MarquinhosCentrocampisti: Danilo, Draxler, Herrera, Gueye, Michut, Paredes, Rafinha, VerrattiAttaccanti: Icardi, Kean, Mbappé, Sarabia Foto: Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

