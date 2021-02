“Parcheggio libero al Ruggi”: ‘battaglia di civilità’ di Antonio Roscia (FdI) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – la definisce ‘battaglia di civiltà’. Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Antonio Roscia, medico, sente come una iniqua forzatura l’obbligo del pagamento del Parcheggio nell’area di pertinenza dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Argomenta: “Tra le cose più penose per chi va in ospedale c’è quella di dover pagare il Parcheggio. Non si paga nulla nei parcheggi dei centri commerciali per comprare uno smartphone ma se si va al S.Leonardo (S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno), per motivi di salute, si deve pagare. Antonio RosciaCome se uno andasse in ospedale per farsi una passeggiata e non, invece, per accompagnare un proprio caro ammalato e per andare a trovare un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – la definiscedi civiltà’. Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, medico, sente come una iniqua forzatura l’obbligo del pagamento delnell’area di pertinenza dell’ospedale San Giovanni di Dio ed’Aragona. Argomenta: “Tra le cose più penose per chi va in ospedale c’è quella di dover pagare il. Non si paga nulla nei parcheggi dei centri commerciali per comprare uno smartphone ma se si va al S.Leonardo (S.Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno), per motivi di salute, si deve pagare.Come se uno andasse in ospedale per farsi una passeggiata e non, invece, per accompagnare un proprio caro ammalato e per andare a trovare un ...

