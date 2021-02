Paolo Rossi | spariti storici cimeli dalla sede del Vicenza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo lo “sfregio” subito del furto in casa nel giorno del funerale, altridi, venuto a mancare il 9 dicembre scorso, sarebbero scomparsidelCalcio, la società in cui l’ex calciatore milità tra il 1976 e il 1979. Una denuncia per furto contro ignoti – riferiscono i giornali L'articolo

Ennesimo oltraggio alla memoria di, campione del mondo nel 1982 scomparso lo scorso 9 dicembre a causa di una brutta malattia. Alcuni cimeli calcistici sono stati infatti rubati dallo stadio 'Romeo Menti' di Vicenza . Il ...Dopo il furto nella sua proprietà a Siena durante lo svolgimento dei funerali, si scopre che alcuni cimeli della carriera disono spariti da tempo. Tony Duffy/ALLSPORT Non c'è pace per, morto a 62 anni lo scorso 9 dicembre a causa di un male incurabile contro cui lottava da anni: alcuni cimeli della ...(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Dopo lo "sfregio" del furto in casa nel giorno del funerale, altri ricordi di Paolo Rossi, il bomber morto il 9 dicembre scorso sarebbero scomparsi dalla sede ...Dopo lo "sfregio" del furto in casa nel giorno del funerale, altri ricordi di Paolo Rossi, l’indimenticato bomber scomparso il 9 dicembre scorso, sarebbero spariti dalla sede del Vicenza Calcio, la so ...