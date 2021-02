Paolo Rossi, cimeli rubati da stadio Vicenza/ Nuovo sfregio alla memoria di Pablito (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un altro sfregio per Paolo Rossi, il compianto campione del mondo del 1982, deceduto lo scorso 9 dicembre a 62 anni . Come riportato dai colleghi di TgCom24.it, allo stadio Romeo Menti di Vicenza, per anni la casa di "Pablito", sono stati rubati alcuni cimeli calcistici appartenenti all'ex giocatore. Nel dettaglio, sono spariti il primo suo ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un altroper, il compianto campione del mondo del 1982, deceduto lo scorso 9 dicembre a 62 anni . Come riportato dai colleghi di TgCom24.it, alloRomeo Menti di, per anni la casa di "", sono statialcunicalcistici appartenenti all'ex giocatore. Nel dettaglio, sono spariti il primo suo ...

Agenzia_Ansa : Dopo lo sfregio del furto in casa nel giorno del funerale, altri ricordi di Paolo Rossi, il bomber morto il 9 dicem… - SkyTG24 : Paolo Rossi, rubati i cimeli conservati nello stadio Menti di Vicenza - Massi32438652 : RT @DAZN_IT: “Paolo Rossi rimarrà per sempre nei cuori di tutti i vicentini, e non solo” ?? Da Riva e il ricordo di Pablito ?? #GrowingToge… - Lega_B : RT @DAZN_IT: “Paolo Rossi rimarrà per sempre nei cuori di tutti i vicentini, e non solo” ?? Da Riva e il ricordo di Pablito ?? #GrowingToge… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Rubati dei cimeli di Paolo Rossi dallo stadio Menti di Vicenza: Rubati… -