Palmas | il trionfo dopo la tragedia | è campione dello stato del Tocatins

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Prima di tutto è la vittoria dell’essere umano. Sono felice di far parte di questo gruppo e di essere riuscito in qualche modo a ricostruirlo”. E’ la reazione commossa di Wilson Gottardo, tecnico del, squadra divenuta tristemente nota per l’incidente aereo che ha tolto la vita al presidente Lucas Meira e ai giocatori Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule e Marcus Molinari. A tre settimane dalla, la squadra brasiliana militante nella Serie D nazionale, ha conquiil Campeonato Tocantinense, con una vittoria nel doppio confronto sul Tocantinopolis. Si tratta del terzo successo consecutivo per ilche si è così assicurato un posto anche nella Coppa del Brasile della prossima stagione. SportFace.

sportface2016 : A tre settimane dall'incidente aereo, il Palmas ha vinto il Campeonato Tocantinense -

Ultime Notizie dalla rete : Palmas trionfo

Sportface.it

Commenta per primo E' arrivato in estate, dal Real Madrid. Di Las, cresciuto nel Las, nel 2016 ha indossato la camiseta blanca delle Merengues . E lì, il suo percorso di ...inla ...show nel primo torneo Eurotour dell'anno per il britannico che, con una prova bogey free ... il 36enne di Lasè incappato in troppi errori segnando ben quattro bogey che sommati a tre ...Palmas, c'è il trionfo nello stato del Tocatins per la squadra reduce dall'incidente aereo di gennaio. Le parole commosse dell'allenatore: "Un successo umano" ...E' arrivato in estate, dal Real Madrid. Di Las Palmas, cresciuto nel Las Palmas, nel 2016 ha indossato la camiseta blanca delle Merengues. E lì, il suo percorso ...