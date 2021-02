Palmanova | Accordo Mura Urbiche | piano d’interventi da 2 milioni di euro per valorizzare i Bastioni e le Lunette napoleoniche

Leggi su udine20

(Di martedì 16 febbraio 2021) DCIM\100MEDIA\DJI 0816.JPGCon la firma posta in calce all’di collaborazione amministrativa tra Comune die Segretariato Regionale del MiBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo – per il Friuli Venezia Giulia, il Sindaco Francesco Martines e il Segretario Regionale Roberto Cassanelli hanno voluto dare un’accelerazione alla realizzazione dei lavori utili a mettere in sicurezza eleUNESCO della città di. Due i lotti d’intervento oggetto dell’per un valore complessivo di 2di, messi a disposizione dal Ministero per i beni culturali.Il Segretariato regionale – che rappresenta il Ministero in regione – ha valutato e accolto la proposta avanzata dal Comune di ...