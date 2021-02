Palestre | impianti fieristici | perfino camion | parte la vaccinazione anti Covid agli ottantenni Le Primule di Arcuri? Soldi buttati via

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sembravano essere una trovata potente contro l’ondata dei no vax, e invece lesi stanno rivelando uno dei punti deboli principali dell’operato di Domenico, il supercommissario per la lotta al Coronavirus. Lo slogan «L’Italia rinasce con un fiore» era stato il cuore felice di una campagna di sensibilizzazione nazionale nei confronti del vaccino, che si è però presto inceppata sugli aspetti pratici. Gli appalti avviati in ritardo, i dubbi avanzati desperti sull’organizzazione e le necessità dei comuni di partire con la Fase 2 con o senza padiglioni: problematiche che stanno rendendo ingiustificabili i fondi stanziati per l’impresa dal governo uscente. I punti deboli si stanno rivelando anche una leva efficace per l’opposizione muscolare della Lega, iniziata ai tempi del Conte II e proseguita nei primi giorni ...