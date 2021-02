Palermo, Lucca e Santana per rinascere: Boscaglia si affida alla strana coppia per risalire la classifica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Alberto Santana e Lorenzo Lucca per la rinascita del Palermo.I due nella sfida vinta dai rosanero contro il Bisceglie si sono presi senza dubbio lo scettro di migliori in campo. L'argentino per la "garra" e la qualità immensa proposta e anche per l'assist e mezzo confezionato in partita, il giovane '00 per la doppietta messa a segno. La differenza di età tra i due è notevole, sono diciannove gli anni che separano i due compagni di reparto: infatti quando nel dicembre '99 Santana esordiva con la maglia del Gimnasia Jujuy, la mamma di Lorenzo Lucca scopriva di essere incinta.Lo schieramento dal 1' del sudamericano è stato una sorpresa, meno la posizione in campo visto che negli ultimi giorni era stato provato proprio come mezzala. Una parte del campo, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mario Albertoe Lorenzoper la rinascita del.I due nella sfida vinta dai rosanero contro il Bisceglie si sono presi senza dubbio lo scettro di migliori in campo. L'argentino per la "garra" e la qualità immensa proposta e anche per l'assist e mezzo confezionato in partita, il giovane '00 per la doppietta messa a segno. La differenza di età tra i due è notevole, sono diciannove gli anni che separano i due compagni di reparto: infatti quando nel dicembre '99esordiva con la maglia del Gimnasia Jujuy, la mamma di Lorenzoscopriva di essere incinta.Lo schieramento dal 1' del sudamericano è stato una sorpresa, meno la posizione in campo visto che negli ultimi giorni era stato provato proprio come mezzala. Una parte del campo, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di ...

WiAnselmo : #Palermo, Lucca e Santana per rinascere: Boscaglia si affida alla strana coppia per risalire la classifica… - Mediagol : #Palermo, Lucca e Santana per rinascere: Boscaglia si affida alla strana coppia per risalire la classifica… - tifosipalermoit : quando l’argentino esordiva fra i professionisti, Lucca non era neanche nato. L’esordio di Santana è stata una sor… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Gol e assist contro il #Bisceglie, adesso si riparte da loro. La strana coppia del Palermo, #Lucca e #Santana… - infoitsport : Palermo-Bisceglie, le pagelle: Lucca ruba la scena, super Santana -