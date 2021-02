Palermo | la prima preside vaccinata | Oggi è una bella giornata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021), 15 feb. (Adnkronos) - "è una, cominciamo a vedere una luce in fondo al tunnel...". A parlare con L'Adnkronos è Daniela Crimi, lacinquantenne del Liceo linguistico 'Ninni Cassarà' di, ladirigente scolastica ad avere avuto inoculato il vaccino AstraZeneca. Laha scelto ieri 22 docenti, tutti under 55, per ladose di vaccino. "La scuola ha fato enormi sacrifici in questo anno - ha detto Crimi - essere considerati un servizio essenziale, insieme con le forze dell'ordine, è stato un bel riconoscimento". La scorsa settimana "il liceo linguistico Cassarà - dice Crimi - ha fatto 555 tamponi in una sola. Soltanto uno studente è risultato positivo, in ...