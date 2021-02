Ospedale Betania, prematuri in mascherina per il “Carnevale in TIN” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà rispettata la tradizione del “Carnevale in TIN” all’Ospedale Evangelico Betania dove tutti i neonati prematuri si presenteranno ai loro genitori con mascherine e vestitini. I piccoli pazienti, infatti, saranno adornati con dei lenzuolini che riproducono le maschere di Carnevale più note: supereroi per i maschietti e principesse per le bambine. I vestitini sono stati realizzati dalla signora Maria Rosaria Ignarra la “nonna di Sergio”, uno dei piccoli pazienti ospitati in TIN nel passato, che ha continuato a preparare i costumi. Anche l’Associazione Cuore di Maglia, presieduta da Mena Renzi, da sempre vicina ai nostri prematuri ha preparato dei bellissimi dou-dou per ogni neonato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche quest’anno, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dalla pandemia, sarà rispettata la tradizione del “in TIN” all’Evangelicodove tutti i neonatisi presenteranno ai loro genitori con mascherine e vestitini. I piccoli pazienti, infatti, saranno adornati con dei lenzuolini che riproducono le maschere dipiù note: supereroi per i maschietti e principesse per le bambine. I vestitini sono stati realizzati dalla signora Maria Rosaria Ignarra la “nonna di Sergio”, uno dei piccoli pazienti ospitati in TIN nel passato, che ha continuato a preparare i costumi. Anche l’Associazione Cuore di Maglia, presieduta da Mena Renzi, da sempre vicina ai nostriha preparato dei bellissimi dou-dou per ogni neonato ...

