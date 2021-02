Orario prenotazione vaccino Covid in Lombardia dal 15 febbraio, sito e numero verde (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è un Orario esatto oggi 15 febbraio a partire dal quale si potrà effettuare la prenotazione del vaccino Covid in Lombardia. Tutto è pronto per l’adesione al programma d’urto contro la pandemia, almeno per gli over 80 in questa fase, dopo il primo passaggio delle scorse settimane con il personale sanitario e gli ospiti delle RSA. Chi si aspettava il via alle adesioni nella prima parte di questa giornata dovrà attendere qualche ora. La procedura sul sito ufficiale VaccinazioniCovid.servizisrl.it bisognerà aspettare fino alle ore 13 di questo lunedì. Non c’è dubbio che, a partire dall’ora di pranzo la piattaforma verrà letteralmente presa d’assalto e c’è solo da sperare che il sito non mostri cenni di cedimento come accaduto il 1 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) C’è unesatto oggi 15a partire dal quale si potrà effettuare ladelin. Tutto è pronto per l’adesione al programma d’urto contro la pandemia, almeno per gli over 80 in questa fase, dopo il primo passaggio delle scorse settimane con il personale sanitario e gli ospiti delle RSA. Chi si aspettava il via alle adesioni nella prima parte di questa giornata dovrà attendere qualche ora. La procedura sulufficiale Vaccinazioni.servizisrl.it bisognerà aspettare fino alle ore 13 di questo lunedì. Non c’è dubbio che, a partire dall’ora di pranzo la piattaforma verrà letteralmente presa d’assalto e c’è solo da sperare che ilnon mostri cenni di cedimento come accaduto il 1 ...

wordweb81 : Orario prenotazione #vaccino #Covid in Lombardia dal 15 febbraio, sito e numero verde - LoZeno : @ItalyinLDN come è possibile che i posti diventino insufficienti DURANTE la prenotazione? Questo messaggio è compar… - itbread : Ho il sospetto che i dipendenti pubblici 'tifano' per il Covid. Cosi il lavoro riamane più rilassante. Allungare l'… - matguidi : Vaccino fatto, addirittura in anticipo rispetto all'orario di prenotazione. Grande gentilezza e disponibilità degli… - quiprato : RT @museodeltessuto: Da questa settimana estendiamo l'orario di apertura per la giornata di giovedì: tutte le aree espositive resteranno ap… -