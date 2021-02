Oprah intervista Harry e Meghan | per la prima volta in TV dopo lo scacco alla Regina

(Di lunedì 15 febbraio 2021)Markle, PrincipeCi sono casi in cui l’«esclusiva» tv è davvero tale. Rientra nella fattispecie l’annuncio, da parte della CBS, cheWinfrey intervisterà il PrincipeMarkle per lada quando hanno lasciato il Regno Unito. L’incontro tra la popolare conduttrice statunintense e gli ex reali sarà “ad ampio raggio” e verrà trasmesso il 7 marzo prossimo in uno speciale di prime time. L’annuncio dell’appuntamento televisivo arriva peraltro a pochi giorni dnotizia chestanno aspettando un secondo figlio. I due, lo ricordiamo,aver rinunciato allo status di membri senior della Royal Family si sono trasferiti in America (in Canada ...

Ci sono casi in cui l'«esclusiva» tv è davvero tale. Rientra nella fattispecie l'annuncio, da parte della CBS, che Oprah Winfrey intervisterà il Principe Harry e Meghan Markle per la prima volta da qu ...