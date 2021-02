OPA Creval, Credit Agricole: Governo non eserciterà golden power (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Credit Agricole Italia ha annunciato che il Governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull’OPA lanciata dalla banca francese sul Credito Valtellinese. “L’offerente – si legge in una nota – rende noto che in data odierna la presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha comunicato all’Offerente la decisione del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 di accogliere la proposta, formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze quale Amministrazione responsabile dell’istruttoria lo scorso 5 febbraio, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina golden power con riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari dell’Offerente e del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –Italia ha annunciato che ille ha comunicato oggi che nonilsull’OPA lanciata dalla banca francese sulo Valtellinese. “L’offerente – si legge in una nota – rende noto che in data odierna la presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha comunicato all’Offerente la decisione del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 di accogliere la proposta, formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze quale Amministrazione responsabile dell’istruttoria lo scorso 5 febbraio, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplinacon riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari dell’Offerente e del ...

giangoSGV : RT @gavinjones10: Draghi nel primo cdm dopo il giuramento rinuncia ad esercitare il golden power contro l’opa di Credit Agricole su Creval… - AlessandraB18 : RT @andreadortenzio: La prima prova di Draghi nelle #banche. Palazzo Chigi non esercita la golden power nell'opa lanciata da Credit Agricol… - SilvanoSalviato : RT @gavinjones10: Draghi nel primo cdm dopo il giuramento rinuncia ad esercitare il golden power contro l’opa di Credit Agricole su Creval… - manu_etoile : RT @andreadortenzio: La prima prova di Draghi nelle #banche. Palazzo Chigi non esercita la golden power nell'opa lanciata da Credit Agricol… - sergimagugliani : RT @andreadortenzio: La prima prova di Draghi nelle #banche. Palazzo Chigi non esercita la golden power nell'opa lanciata da Credit Agricol… -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Creval OPA Creval, Credit Agricole: Governo non eserciterà golden power

...ha annunciato che il governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull'OPA ...power con riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari dell'Offerente e del CreVal"...

Creval: governo non esercita 'golden power' su Opa C.Agricole (RCO)

... risalente al 13 febbraio scorso, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina 'golden power' nell'operazione di concentrazione con Creval a seguito dell'opa lanciata dai francesi. ...

OPA Creval, Credit Agricole: Governo non eserciterà golden power Borsa Italiana Creval: Credit Agricole, Governo non esercita golden power

Con riferimento all'Opa volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Creval, annunciata al mercato il 23 novembre scorso da parte di Crédit Agricole Italia, quest'ultima rende noto che la Presiden ...

OPA Creval, Credit Agricole: Governo non eserciterà golden power

(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha annunciato che il governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull'OPA lanciata dalla banca francese sul Credito ...

...ha annunciato che il governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull'...power con riferimento alla operazione di concentrazione fra i gruppi bancari dell'Offerente e del"...... risalente al 13 febbraio scorso, di non esercitare i poteri speciali previsti dalla disciplina 'golden power' nell'operazione di concentrazione cona seguito dell'lanciata dai francesi. ...Con riferimento all'Opa volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Creval, annunciata al mercato il 23 novembre scorso da parte di Crédit Agricole Italia, quest'ultima rende noto che la Presiden ...(Teleborsa) - Credit Agricole Italia ha annunciato che il governo le ha comunicato oggi che non eserciterà il golden power sull'OPA lanciata dalla banca francese sul Credito ...