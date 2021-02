Ondata di gelo su Amsterdam: il canale ghiacciato diventa una pista di pattinaggio – Il video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo l’Ondata di gelo artico che ha colpito mezza Europa nell’ultimo fine settimana, ad Amsterdam, come nel resto dell’Olanda, stagni, laghi e canali ghiacciati sono stati presi di mira dai pattinatori. Nella Venezia del nord, in particolare, sono state centinaia le persone che hanno preferito una pattina sui canali ghiacciati, pur avendo limitato l’accesso dalle autorità locale per motivi di circolazione stradale. E non sono mancati gli incidenti: all’Aia una squadra di vigili del fuoco ha tratto in salvo alcuni pattinatori dall’acqua ghiacciata di uno stagno, l’Hofvijver, in pieno centro città. February 14, 2021 video: Ansa/Afp Leggi anche: Maltempo, incidente sulla Torino-Bardonecchia: 25 veicoli coinvolti, due le vittime. In Lombardia traffico ferroviario in tilt Amsterdam vuole ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo l’diartico che ha colpito mezza Europa nell’ultimo fine settimana, ad, come nel resto dell’Olanda, stagni, laghi e canali ghiacciati sono stati presi di mira dai pattinatori. Nella Venezia del nord, in particolare, sono state centinaia le persone che hanno preferito una pattina sui canali ghiacciati, pur avendo limitato l’accesso dalle autorità locale per motivi di circolazione stradale. E non sono mancati gli incidenti: all’Aia una squadra di vigili del fuoco ha tratto in salvo alcuni pattinatori dall’acqua ghiacciata di uno stagno, l’Hofvijver, in pieno centro città. February 14, 2021: Ansa/Afp Leggi anche: Maltempo, incidente sulla Torino-Bardonecchia: 25 veicoli coinvolti, due le vittime. In Lombardia traffico ferroviario in tiltvuole ...

