Oms, il capo missione in Cina: “Nuova scoperta: il virus circolava ampiamente a dicembre a Wuhan. Presenti già 10 ceppi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) La missione Oms in Cina e a Wuhan per determinare le origini del coronavirus è terminata, ma proprio dagli esperti che hanno partecipato alla spedizione continuano ad emergere elementi che evidenziano la mancanza di trasparenza della Cina, che non ha condiviso tutti i dati di cui è in possesso. Una mancanza di trasparenza su cui insiste anche l’amministrazione Biden. Lo scoop arriva da Cnn: gli scienziati della missione hanno scoperto segni di una diffusione della pandemia a Wuhan molto più ampia di quanto si pensasse precedentemente, e stanno “urgentemente” cercando di accedere a centinaia di migliaia di campioni di sangue da Wuhan. Campioni che finora la Cina non gli ha lasciato esaminare. Già nel fine settimana uno dei membri della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) LaOms ine aper determinare le origini del coronaè terminata, ma proprio dagli esperti che hanno partecipato alla spedizione continuano ad emergere elementi che evidenziano la mancanza di trasparenza della, che non ha condiviso tutti i dati di cui è in possesso. Una mancanza di trasparenza su cui insiste anche l’amministrazione Biden. Lo scoop arriva da Cnn: gli scienziati dellahanno scoperto segni di una diffusione della pandemia amolto più ampia di quanto si pensasse precedentemente, e stanno “urgentemente” cercando di accedere a centinaia di migliaia di campioni di sangue da. Campioni che finora lanon gli ha lasciato esaminare. Già nel fine settimana uno dei membri della ...

