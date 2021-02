Oms: “Certificato che attesti immunità da Covid sarà importante”. Ue: “L’obiettivo è vaccinare entro fine estate tutti i cittadini” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tema divide ancora i 27 Paesi europei e a Bruxelles, per quanto la presidente della commissione Ursula von der Leyen abbia aperto all’ipotesi, il dibattito è tutto da affrontare. Ma a sollecitare la creazione di una sorta di “passaporto vaccinale” che certifichi nei prossimi mesi la vaccinazione da coronavirus dei cittadini, è l’inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), David Nabarro, che prevede che in futuro verrà introdotta una “qualche sorta” di Certificato che attesti l’immunità. Una soluzione a cui, ad esempio, Grecia e Israele hanno già pensato in vista dell’estate, per fare ripartire i rispettivi settori turistici, pesantemente falcidiati dalla pandemia di Covid. “Sono assolutamente certo che nei prossimi mesi ci sarà molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tema divide ancora i 27 Paesi europei e a Bruxelles, per quanto la presidente della commissione Ursula von der Leyen abbia aperto all’ipotesi, il dibattito è tutto da affrontare. Ma a sollecitare la creazione di una sorta di “passaporto vaccinale” che certifichi nei prossimi mesi la vaccinazione da coronavirus dei, è l’inviato speciale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), David Nabarro, che prevede che in futuro verrà introdotta una “qualche sorta” dichel’. Una soluzione a cui, ad esempio, Grecia e Israele hanno già pensato in vista dell’, per fare ripartire i rispettivi settori turistici, pesantemente falcidiati dalla pandemia di. “Sono assolutamente certo che nei prossimi mesi cimolto ...

clikservernet : Oms: “Certificato che attesti immunità da Covid sarà importante”. Ue: “L’obiettivo è vaccinare entro fine estate tu… - Noovyis : (Oms: “Certificato che attesti immunità da Covid sarà importante”. Ue: “L’obiettivo è vaccinare entro fine estate t… - CdT_Online : Lo prevede l’inviato speciale dell’OMS David Nabarro: «Nei prossimi mesi ci sarà molto movimento e sarà importante… - domenicoditell1 : #Wuhan l'Oms ha certificato che il virus non è stato creato in laboratorio. Ma tanto i complottisti so duri come un muro -