Omicidio di Montecassiano | le intercettazioni che incastrano gli arrestati | come avrebbero ucciso Rosina

Fin dall'inizio, la famiglia di Rosina Carsetti avrebbe fatto di tutto per depistare le indagini: non solo prima di uccidere la donna ma anche dopo, quando sarebbero emersi uno dopo l'altro tutti i punti deboli del loro operato. Benché si debba ancora fare luce certa sul movente che ha spinto figlia e nipote di Rosina Carsetti ad agire, stanno emergendo i primi elementi che sarebbero andati a creare quel "gravissimo quadro indiziario" che ha spinto gli inquirenti ad accusare i due famigliari ed a disporre una custodia cautelare carceraria, considerata necessaria per entrambi. Omicidio Montecassiano: tutti i punti deboli del piano omicida Fin dai primi momenti l'ipotesi che la vigilia di Natale un rapinatore fosse entrato nella villetta di Montecassiano, avesse legato Arianna ed Enrico Orazi ...

