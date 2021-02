Ogni maledetto lunedì – Caro France Football, Dio benedica Antonio Cassano. Così com’è (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buongiorno a tutti noi ‘bimbe di Giampaolo’ ormai orfani da settimane della guida spirituale del Maestro. Ci manchi. Chissà dove sei e cosa stai facendo. L’appena conclusa settimana, parte col tentennamento della Lega di Serie A che in Atalanta-Torino prima da il gol a Gosens, poi lo toglie e da autogol a Sirigu e il giorno dopo, dopo tutte le gioie e i pianti dei fantallenatori (non per me che ho perso 1-4 a prescindere), ridà il gol a Gosens. View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) La settimana continua con i ritorni di Coppa Italia e martedì tocca a Juventus-Inter. I nerazzurri partono forte, con Lautaro che nell’area bianconera decide di cadere dopo aver trivellato il campo alla ricerca del petrolio probabilmente View this post on Instagram A post shared by ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Buongiorno a tutti noi ‘bimbe di Giampaolo’ ormai orfani da settimane della guida spirituale del Maestro. Ci manchi. Chissà dove sei e cosa stai facendo. L’appena conclusa settimana, parte col tentennamento della Lega di Serie A che in Atalanta-Torino prima da il gol a Gosens, poi lo toglie e da autogol a Sirigu e il giorno dopo, dopo tutte le gioie e i pianti dei fantallenatori (non per me che ho perso 1-4 a prescindere), ridà il gol a Gosens. View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) La settimana continua con i ritorni di Coppa Italia e martedì tocca a Juventus-Inter. I nerazzurri partono forte, con Lautaro che nell’area bianconera decide di cadere dopo aver trivellato il campo alla ricerca del petrolio probabilmente View this post on Instagram A post shared by ...

clikservernet : Ogni maledetto lunedì – Caro France Football, Dio benedica Antonio Cassano. Così com’è - Noovyis : (Ogni maledetto lunedì – Caro France Football, Dio benedica Antonio Cassano. Così com’è) Playhitmusic - - ilfattoblog : Ogni maledetto lunedì – Caro France Football, Dio benedica Antonio Cassano. Così com’è - peppe844 : RT @sabripillot: #nonHoSaputo dimenticare gli occhi di un ragazzo di 29 anni che chiedeva alla madre di poter morire a casa e non in un let… - cesarebrogi1 : RT @sabripillot: #nonHoSaputo dimenticare gli occhi di un ragazzo di 29 anni che chiedeva alla madre di poter morire a casa e non in un let… -