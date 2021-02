“Oggi è un giorno triste”. Giornalismo italiano in lutto, addio al volto gentile che ha raccontato l’Italia migliore (Di lunedì 15 febbraio 2021) lutto nel mondo del Giornalismo italiano. A dare la notizia è stata la famiglia. Aveva 81 anni e per tanto tempo era stato una delle firme di punta della redazione napoletana de ‘L’Unità’. Un passaggio decisivo nella sua crescita professionale prima del passaggio a ‘Paese Sera’ quindi al ‘Mattino’, sulle colonne del quale ha scritto gli ultimi articoli e che Oggi lo piange. Una scomparsa che lascia il segno e che aumenta la distanza tra il nuovo Giornalismo fatto di schermi di pc e quello ‘eroico’ degli articoli dettati per telefono da qualche sporca cabina telefonica. Quella cabina da cui si sforzava di raccontare i vizi del sistema ma anche l’Italia migliore. Di lui scrive un ricordo Oggi sul Corriere del Mezzogiorno Nora Puntillo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021)nel mondo del. A dare la notizia è stata la famiglia. Aveva 81 anni e per tanto tempo era stato una delle firme di punta della redazione napoletana de ‘L’Unità’. Un passaggio decisivo nella sua crescita professionale prima del passaggio a ‘Paese Sera’ quindi al ‘Mattino’, sulle colonne del quale ha scritto gli ultimi articoli e chelo piange. Una scomparsa che lascia il segno e che aumenta la distanza tra il nuovofatto di schermi di pc e quello ‘eroico’ degli articoli dettati per telefono da qualche sporca cabina telefonica. Quella cabina da cui si sforzava di raccontare i vizi del sistema ma anche. Di lui scrive un ricordosul Corriere del MezzoNora Puntillo ...

