"Oddio, sono impazzita?". Rovinosa gaffe, la Annunziata si accascia sul tavolo per il disastro: cosa le esce di bocca di fronte a Salvini

gaffe senza precedenti per Lucia Annunziata. La conduttrice di Mezz'ora in più, nella puntata di domenica 14 febbraio, ha fatto confusione. "Chi è che ha perso, quello che perso, più perso di lei…", ha esordito, bloccandosi in continuazione. "Non di lei, dentro le forze politiche", ha ripreso salvo poi cadere ancora nel garbuglio. Evidentemente l'avere Matteo Salvini in studio ha messo la conduttrice di Rai 3 in difficoltà, visto che poco dopo è incappata in un nuovo errore. "Non di lei, dentro le forze politiche in questo nuovo governo Prodi?", è stata la domanda della giornalista al leader della Lega. Un'uscita clamorosa, che ha spinto la conduttrice ad auto-rimproverarsi: "Oddio, ma che so' impazzita?", ha chiesto disperata, chinando il capo e portandosi le mani nei capelli.

