Oddio mi sento male La telefonata di 21 minuti dell' ex marito | il giorno del delitto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Una lunga registrazione telefonica - 21in totale - realizzata tra le 6.08 e le 6.29 del 6 febbraio scorso che verrà presto sbobinata per entrare nel fascicolo aperto dal Pm ravennate, Angela Scorza sul gialloa morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza. Si dipanano intorno a questo tassello, a questo audio, le indagini condotte a trecentosessanta gradi dalla Polizia sulche, ad oggi, vede indagato a piede libero il 53enne Claudio Nanni, exa vittima, separato dalla donna dal 2018.L’uomo è accusato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Ovvero, secondo la pista imboccata dalla squadra Mobile di Ravenna e dallo Sco di Roma, un killer mandato apposta a uccidere la ex.E proprio in merito alla pista che conduce ...