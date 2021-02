Oddio | mi sento male Ecco la frase che accusa l' ex marito di Ilenia

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nino Materi L'ipotesi che l'uomo sapesse dell'agguato alla moglie ma non abbia voluto fermare il killer «, mi». È lapronunciata da Claudio Nanni, 53 anni, l'exdiFabbri, proprio nell'attimo in cui la 46enne stava per essere uccisa in casa a Faenza. «, mi», quattro parole urlate con un «tempismo» perfetto, tale da bloccare la reazione dell'unico supertestimone che avrebbe potuto guardare in faccia il sicario di, un killer che - secondo l'- sarebbe stato ingaggiato proprio da Nanni. Ma facciamo un po' d'ordine. Sono le 6 di mattina del 6 febbraio. Nanni arriva sotto l'abitazione dell'ex moglie, in via Corbara, e fa salire ...